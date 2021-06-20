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Жара до 37 градусов обрушится на Карелию в ближайшие два дня

Новости. Погода
16:32, 21 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

МЧС по республике рекомендовало главам районов ввести режим «повышенной готовности» из-за аномальной жары.

По информации Карельского Гидрометцентра, 22–23 июня по южным и центральным районам республики ожидается сильная жара: повышение температуры воздуха до +35С – +37С. 

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует главам муниципалитетов привести органы управления, силы и средства района в режим функционирования «повышенной готовности».

Жителям Карелии в ведомстве напоминают том, как вести себя при аномально высоких температурах воздуха:
— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;
— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнитеиьно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;
— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками;
— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;
— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;
— людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток.

Ранее сообщалось, раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-21 16:42:19
Черемуха зацвела и сразу батареи отключили ! :)
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