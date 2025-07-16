Жара и без осадков: прогноз погоды на 29 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 29 июля, в Петрозаводске ожидается небольшая облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +17,+19°С, днём +27,+29°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии — переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +12,+17°С, на юге местами до +22°С, днем +27,+32°С.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание