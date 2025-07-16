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Жара и грозы ожидаются в Карелии 28 июля

Новости. Погода
17:00, 27 Июля 2025
фото: © Александр Орлов / "Столица на Онего"

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Прогноз погоды на понедельник составили в Гидрометцентре республики.

Небольшая облачность без существенных осадков сохранится в Петрозаводске 28 июля. Ветер будет дуть юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +17, +19°С, днём поднимется до +27, +29°С.  Атмосферное давление будет мало меняться.

Переменная облачность также ожидается в районах Карелии. Ночь пройдет без существенных осадков, днём местами выпадет кратковременный дождь, вероятна гроза.

Ветер задует юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять +12, +17°С, на юге местами до +21°С, днем +26, +31°С.

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