Жара и грозы ожидаются в Карелии 28 июля

Прогноз погоды на понедельник составили в Гидрометцентре республики.
Небольшая облачность без существенных осадков сохранится в Петрозаводске 28 июля. Ветер будет дуть юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит +17, +19°С, днём поднимется до +27, +29°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Переменная облачность также ожидается в районах Карелии. Ночь пройдет без существенных осадков, днём местами выпадет кратковременный дождь, вероятна гроза.
Ветер задует юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет составлять +12, +17°С, на юге местами до +21°С, днем +26, +31°С.
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