Жара не уйдет из Карелии в воскресенье

О погоде на 14 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный слабый.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°С, местами похолодает до +7°С. Днем воздух прогреется до +21, +26, местами до +29°С.

В Петрозаводске также ожидается погода с переменной облачностью без существенных осадков. Столбик термометра остановится на отметке ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.

Атмосферное давление будет мало меняться.