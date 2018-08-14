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Новости. Экономика
09:43, 14 Августа 2018

Жара негативно сказалась на заготовке кормов в Карелии

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Аномально жаркий и сухой май привел к снижению урожайности многолетних трав в среднем на 30%.

"Урожайность зеленой массы, скошенной на силос, составила в среднем 58 ц/га (96 ц/га в 2017 году), что сказалось на объемах заготовки кормов. По данным на 13 августа, скошено 19,8 тыс. га сельхозугодий (90% от всей площади)", - пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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dgin
2018-08-14 11:26:45
Плохому танцору , всё мешает .
User
2018-08-14 10:20:51
Мегапроект по сушке петрушки отменяется по причине отсутствия петрушки.
Гость
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