Жара негативно сказалась на заготовке кормов в Карелии

Аномально жаркий и сухой май привел к снижению урожайности многолетних трав в среднем на 30%.

"Урожайность зеленой массы, скошенной на силос, составила в среднем 58 ц/га (96 ц/га в 2017 году), что сказалось на объемах заготовки кормов. По данным на 13 августа, скошено 19,8 тыс. га сельхозугодий (90% от всей площади)", - пишут "Вести Карелии".

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