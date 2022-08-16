Жара: житель Петрозаводска украл три кондиционера

В Прионежье местный житель в жару лишился трех кондиционеров, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступила информация о краже, совершённой в одном из посёлков. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что неизвестный похитил имущество, принадлежащее 33-летнему местному жителю.

Предметами преступного посягательства стали три кондиционера. Причинённый ущерб составил 10 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 43-летний житель карельской столицы. Мужчина находился в посёлке по работе. По версии полиции, проезжая мимо чужого участка, он приметил лежащие на придомовой территории кондиционеры, забрал их, отвёз в свой гараж. В дальнейшем петрозаводчанин планировал разобрать устройства и сбыть в пункт приёма металлолома. Однако осуществить задуманное не успел. Стражи порядка изъяли похищенное.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи – до двух лет лишения свободы.