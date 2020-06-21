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Жаркая погода ожидается во вторник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 22 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 23 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +26.

В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью по северным районам пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем – северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +27 градусов.

 

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