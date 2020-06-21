Жаркая погода ожидается во вторник в Карелии

О погоде на 23 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет небольшая облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, северный умеренный.



Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +26.



В Карелии ожидается переменная облачность. Ночью по северным районам пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем – северный, северо-восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +27 градусов.