Жаркая погода сохранится в Карелии 20 июля

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О погоде на 20 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 20 июля будет переменная облачность.
Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.
Ночная температура составит +16, +18 градусов, днем воздух прогреется до +25, +27.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами, преимущественно по южной половине республики, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.
Температура ночью +14,+19, по северным районам местами похолодает до +9, +13, днем потеплеет до +25, +30 градусов.
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