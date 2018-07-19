Жаркая погода сохранится в Карелии 20 июля

О погоде на 20 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 июля будет переменная облачность.

Днем пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит +16, +18 градусов, днем воздух прогреется до +25, +27.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами, преимущественно по южной половине республики, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Температура ночью +14,+19, по северным районам местами похолодает до +9, +13, днем потеплеет до +25, +30 градусов.