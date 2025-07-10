Жаркая погода сохранится в Карелии и на будущей неделе

В Карельском гидрометцентре порадовали оптимистичным прогнозом.

В субботу, 19 июля, Карелия останется под влиянием солнечного Скандинавского антициклона, будет все так же тепло и сухо.

— Ночью температура воздуха составит от +13°С на западе до +6°С на востоке Карелии, в дневные часы воздух прогреется до +25, +30°С. — говорится в сообщении.

В воскресенье влияние антициклона немного ослабнет, возможны локальные кратковременные дожди и грозы. Но температура будет высокой: ночью в пределах +10, +15°С, по северным районам до +6°С, днем +25, +30°С, лишь на побережье Белого моря прохладней +17, +22°С.

На следующей неделе теплая погода сохранится. В отдельных районах не исключены ливневые дожди с грозами. Температура ночью в пределах +11, +16°С, на севере местами до +7°С, днем +22, +27°С, в отдельные дни до +30°С.