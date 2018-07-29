Жаркая погода сохранится в Карелии в понедельник

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О погоде на 30 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +13,+18 градусов, местами 7, 12 градусов тепла. Днем от +23 до +28 градусов, местами до +30 градусов.
В Петрозаводске небольшая облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью воздух прогреется до +11, +13 градусов. Днем ожидается 23, 25 градусов тепла.
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