Жарко и вновь без осадков: прогноз погоды на 22 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 22 июля, в Петрозаводске малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +15,+17°С, днём +25,+27°С. Атмосферное давление будет падать.
В районах Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере слабый, днём умеренный.
Температура воздуха ночью +12,+17°С, по северным районам +7,+12°С, днём +24,+29°С.
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