Жарко и вновь без осадков: прогноз погоды на 22 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 22 июля, в Петрозаводске малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +15,+17°С, днём +25,+27°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на севере слабый, днём умеренный.

Температура воздуха ночью +12,+17°С, по северным районам +7,+12°С, днём +24,+29°С.