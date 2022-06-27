Жажда водки привела нетерпеливого рецидивиста в Карелии в колонию строгого режима

В Костомукше после ссоры в магазине рецидивист отобрал бутылку водки у неуступчивого покупателя и получил срок, сообщили в городском суде.

В суде выяснили, что житель Костомукши, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к мужчине, который стоял на улице у магазина, схватил его за капюшон, толкнул в сугроб и отобрал бутылку водки.

До инцидента на улице у обидчика была ссора с неуступчивым оппонентом в магазине, который отказался пропустить его без очереди.

В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. При назначении наказания судом учтена незначительная стоимость украденного, мнение потерпевшего, просившего строго не наказывать подсудимого, и рецидив преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения.

В результате суд назначил жителю Костомукши наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.