Жаждущая спиртного жительница Карелии ограбила пожилую родственницу

Конфликт между близкими родственниками разгорелся в Лоухском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от 73-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что стала жертвой грабежа.

Как выяснилось, пожилая женщина стала жертвой собственной близкой родственницы. Та, встретив пенсионерку в гостях, потребовала у нее деньги. Получив же отказ, просто выхватила паспорт, вытащила оттуда 5 тысяч рублей и скрылась.

Полицейские нашли 47-летнюю подозреваемую. Та дала признательные показания и рассказала, что деньги планировала потратить на алкоголь.

Деньги были изъяты, фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде.