Жаждущий водки житель Карелии обокрал женщину

В поселке Калевальского района мужчина обокрал знакомую ради покупки спиртного, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района окончено расследование уголовного дела, фигурантом которого выступал 27-летний житель одного из поселков. По версии следствия, он незаконно проник в чужую квартиру и похитил деньги.

Установлено, что молодой мужчина накануне гостил у 46-летней знакомой. Та во время застолья рассказала ему о планируемых тратах. Ночью жителю Калевальского района захотелось приобрести спиртное. Тогда он решил вернуться в дом знакомой и похитить деньги.

Через оконный проём дотянулся до дверного крючка и проник в комнату к спящей хозяйке. Мужчина нашёл кошелёк и вытащил оттуда 2 тысячи рублей. Затем, надеясь отвести от себя подозрения, он разбудил женщину и попросил денег в долг. Она ответила отказом и выгнала визитера, после чего обнаружила пропажу наличных и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время следователями собрана достаточная для составления обвинительного заключения доказательная база. Обвиняемый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил ущерб потерпевшей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района.