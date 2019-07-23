Жаждущий выпить водки петрозаводчанин ограбил магазин

В Петрозаводске мужчина пришел в магазин и унес бутылку водки, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции №3 в Петрозаводске поступил звонок от продавца сетевого магазина. Она сообщила, что посетитель похитил спиртное.

Сотрудники уголовного розыска установили 34-летнего подозреваемого. Он рассказал, что хотел выпить, денег не имел.

Он пришел в один из ближайших магазинов, расположенных в микрорайоне Древлянка. В торговом зале взял бутылку водки, прошел мимо кассы, не оплатив товар.

На выходе его за руку схватила продавец, попытавшись остановить. Но мужчина вырвался и убежал.

По факту открытого хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело.