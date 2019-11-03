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Новости. Общество
10:30, 03 Ноября 2019
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС, архив

Ж/д станции Карелии готовы к зиме

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Структурные подразделения Петрозаводского региона Октябрьской железной дороги завершили подготовку к работе в зимний период 2019/2020 года, сообщили в пресс-службе ОЖД Карелии.

Важнейшим направлением работы стала подготовка пассажирского комплекса. Для перевозки пассажиров в зимний период проведены ремонт и подготовка локомотивов и вагонов, ревизия отопительных систем. Проверку прошли все железнодорожные вокзалы карельских городов (Кемь, Беломорск, Костомукша, Медвежьегорск, Кондопога, Сегежа, Суоярви), помещения для размещения пассажиров на станциях и другие объекты. Обеспечен необходимый запас песка и реагентов для обработки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров, а также снегоуборочного инвентаря.

К работе в зимних условиях готовы все 118 станции Петрозаводского региона. В рамках подготовки станционного хозяйства проверены осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов (1212 устройств), электрообогрева (150 устройств), системы связи. Проведена ревизия водопроводов, теплотрасс и котельных.

В пунктах технического осмотра локомотивов, пассажирских, грузовых вагонов восполнен резерв запасных деталей и узлов. Все административные здания, цеха, дома отдыха локомотивных бригад, табельные и пункты обогрева готовы к бесперебойной работе в зимних условиях. На каждом предприятии имеется необходимый инструмент, запас материально-технических ресурсов, топлива и смазочных материалов.

Завершена подготовка 23 единиц снегоочистительной и снегоуборочной техники. В Петрозаводском регионе ОЖД определены места выгрузки снега, с учетом санитарных и экологических требований, утвержден план распределения людей и техники для наиболее эффективной борьбы с последствиями обильных снегопадов на важнейших станциях (Петрозаводск и Беломорск).

Напомним, первый двухэтажный поезд отправится из Петрозаводска в Москву 3 декабря

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