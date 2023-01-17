Ж/д станцию, которую в Карелии хотят переименовать в честь Деда Мороза, отремонтируют

РЖД планируют в 2023 году провести капитальный ремонт на станции Чална-Онежская, где останавливается специальный поезд с туристам, едущими в вотчину Талви Укко.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В здании станции запланирован ремонт кровли и водосточной системы, замена оконных и дверных блоков, фасадные работы. Во внутренних помещениях здания будут проведены перепланировка, с устройством санитарно-бытовых помещений, сантехнические, вентиляционные и электромонтажные работы, внутренняя отделка помещений.

Кроме того, предусматривается озеленение территории, устройство тротуаров из плитки, размещение скамеек и клумб.

Внешний вид и прилегающая территории будут приведены к единому стилю объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Ремонтные работы планируют завершить осенью 2023 года.

Рядом со станцией расположена вотчина Талви Укко — карельского Деда Мороза. Специальный поезд делает там остановку на несколько часов, пока туристы развлекаются. В прошлом году власти Карелии предложили переименовать станцию в честь этого волшебного персонажа. С точным названием еще не определились.