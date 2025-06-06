«Добивались 20 лет»: в поселке на юге Карелии появится асфальтированная дорога

Стартовал поиск подрядчиков для ремонта двух участков дороги в поселке на юге Карелии.

Два участка дороги в поселке Тиурула Лахденпохского района будут отремонтированы в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Как рассказали в ведомстве, работы будут выполнены на участках дорог, на которые были обращения местных жителей. Будут отремонтированы участки общей протяженностью 730 метров: «Тиурула-Халахти» и подъезд к поселку.

— В проект вошли не только работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия, но и устройство новых линий освещения и тротуаров, которых ранее не было. Это существенно повысит уровень безопасности для пешеходов и автомобилистов, особенно в летний период, поскольку в туристический сезон трафик автомобилей возрастает, — отметили в Минтрансе.

В настоящее время проходят конкурсные процедуры для выбора подрядной организации. Заявки будут приниматься до 4 июля. Ремонт планируют завершить до 25 октября этого года.

Напомним, почти 20 лет жители поселка просили власти заасфальтировать дорогу. За это время местные жители несколько раз обращались в различные инстанции. В прошлом году деньги на ремонт выделить не смогли и посоветовали жителям «переходить дорогу под прямым углом».