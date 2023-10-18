«Ждем и тонем потихоньку», — жители Петрозаводска рассказали, как живут в аварийном доме

Горожане наглядно продемонстрировали особенности жизни в аварийном доме.
В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали пост с фотографиями от местных жителей, которые наглядно показали особенности жизни в аварийном доме.
«Вот так и живем в Соломенном (Логмозерская)», — написали жильцы, прикрепив фото. По словам авторов публикации, переселение из аварийного жилья запланировано только на 2027 год.
«Ждем и тонем потихоньку. Но мы не жалуемся ни в коем случае», — добавили горожане. По их словам, в управляющую организацию обращаться смысла нет, поскольку устранять проблемы такого рода в ее обязанности не входит.
Напомним, ранее один из жителей города пожаловался на опасный люк.
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