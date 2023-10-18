«Ждем и тонем потихоньку», — жители Петрозаводска рассказали, как живут в аварийном доме

Горожане наглядно продемонстрировали особенности жизни в аварийном доме.

В сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали пост с фотографиями от местных жителей, которые наглядно показали особенности жизни в аварийном доме.

«Вот так и живем в Соломенном (Логмозерская)», — написали жильцы, прикрепив фото. По словам авторов публикации, переселение из аварийного жилья запланировано только на 2027 год.

«Ждем и тонем потихоньку. Но мы не жалуемся ни в коем случае», — добавили горожане. По их словам, в управляющую организацию обращаться смысла нет, поскольку устранять проблемы такого рода в ее обязанности не входит.

Напомним, ранее один из жителей города пожаловался на опасный люк.