«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны

Проект создания экотехнопарка в местечке Орзега в Карели вышел на финишную прямую — в 2022 году начнутся строительные работы.

Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции гендиректор компании «МЦЕ-Инвест Рус», которая инвестирует проект, Владимир Кванин. По его словам, начало стройки несколько раз откладывалось из-за затянувшейся процедуры оформления земельного участка, но власти республики обещают к марту месяцу завершить эту работу. Стройка начнется, ориентировочно, весной, так как небольшой участок земли уже передан в аренду, это позволит начать сейчас техприсоединение к электрическим сетям.

Открытие экотехнопарка в Орзеге станет началом радикальных изменений в обращении с твердыми коммунальными отходами не только в Карелии, но и по всей России, заявил депутат Госдумы Георгий Арапов.

«Речь идет о стратегической цели, которая сейчас стоит перед Россией — достижении углеродной нейтральности, — сказал Георгий Арапов. — Мы видим, что масштабные свалки являются источником метана, оказывающего значительное влияние на наш климат. Здесь, в Карелии, предлагается технология, которая сократит площадь свалок практически в 14 раз. Поэтому мы с замиранием сердца ждем реализации проекта, чтобы в будущем была возможность его масштабировать на другие регионы страны».

Подобнее о том, в какой стадии находится проект, читайте здесь.