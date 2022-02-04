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«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны

Новости. Общество
11:29, 07 Февраля 2022

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Проект создания экотехнопарка в местечке Орзега в Карели вышел на финишную прямую — в 2022 году начнутся строительные работы.

Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции гендиректор компании «МЦЕ-Инвест Рус», которая инвестирует проект, Владимир Кванин. По его словам, начало стройки несколько раз откладывалось из-за затянувшейся процедуры оформления земельного участка, но власти республики обещают к марту месяцу завершить эту работу.  Стройка начнется, ориентировочно, весной, так как небольшой участок земли уже передан в аренду, это позволит начать сейчас техприсоединение к электрическим сетям.

Открытие экотехнопарка в Орзеге станет началом радикальных изменений в обращении с твердыми коммунальными отходами не только в Карелии, но и по всей России, заявил депутат Госдумы Георгий Арапов.

«Речь идет о стратегической цели, которая сейчас стоит перед Россией — достижении углеродной нейтральности, — сказал Георгий Арапов. — Мы видим, что масштабные свалки являются источником метана, оказывающего значительное влияние на наш климат. Здесь, в Карелии, предлагается технология, которая сократит площадь свалок практически в 14 раз. Поэтому мы с замиранием сердца ждем реализации проекта, чтобы в будущем была возможность его масштабировать на другие регионы страны».

Подобнее о том, в какой стадии находится проект, читайте здесь.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-07 12:53:16
Начались визги нытиков. Значит правительство всё делает правильно. Народная примета :)
Leopol'd
2022-02-07 12:45:20
Конечно ждут! Вывоз мусора из Москвы на север сорвался, а Петрозаводск посговорчивее оказался.
Беня
2022-02-07 12:35:13
А! Дык это из-за свалок страшное глобальное потепление Турецию и Грецию засыпало снегом?
Teатральный критик
2022-02-07 11:59:24
Отлично ! Шах и мат либеральной тусовке с ихними уточками и лишайниками.
Беня
2022-02-07 12:33:08
Teатральный критик, ты малость перепунькал : все эта углеродная нейтральность, и-эс-джи и все такое - это корова которую доят как раз именно либералы :)
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