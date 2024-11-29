«Жду в гости!»: главный зимний волшебник России опроверг информацию о закрытии своей резиденции

Российский Дед Мороз передал привет из своего терема и опроверг новости о закрытии своей вотчины.
Дед Мороз записал видео, в котором опроверг сообщения о закрытии резиденции из-за долгов.
Главный волшебник страны рассказал, что находится в своём тереме в Великом Устюге, сидит пьёт чай и читает странные новости об отмене праздника.
Видеообращение Деда Мороза из Великого Устюга опубликовала «Лента.ru».
«Жду в гости!» — главный зимний волшебник России пригласил всех прикоснуться к сказке.
Ранее сообщалось о том, что Дед Мороз лишился своей резиденции в Великом Устюге.
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