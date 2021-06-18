«Ждут манны небесной»: Шмаеник оценил готовность Карелии к программе реновации жилья

Строительные компании в Карелии получат возможность за свой счет расселять жилые дома и строить на их месте новые кварталы в рамках программы комплексного развития территорий.

Парламент Карелии сегодня принял первый закон, необходимый для формирования нормативно-правой базы, регламентирующей такую застройку.

По словам руководителя одной из строительных компаний Анатолия Шмаеника, бизнес в этом заинтересован. «Есть участки, которые мы готовы расселять. Больше половины жителей готовы, соглашаются, остальные ждут манны небесной и объяснить им все это достаточно сложно. Мы готовы их расселять на тех же условиях, что и государство, но для этого нужен такой механизм, такой закон», — сказал Шмаеник в преддверии заседания парламента при обсуждении этого вопроса на профильном комитете. По его словам, под программу реновации, в первую очередь, попадут деревянные дома, до «хрущевок» дело дойдет не скоро. Какие права получат строительные фирмы, и когда это произойдет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».