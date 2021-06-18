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«Ждут манны небесной»: Шмаеник оценил готовность Карелии к программе реновации жилья

Новости. Общество
16:05, 18 Июня 2021
фото: pixabay

Строительные компании в Карелии получат возможность за свой счет расселять жилые дома и строить на их месте новые кварталы в рамках программы комплексного развития территорий.

Парламент Карелии сегодня принял первый закон, необходимый для формирования нормативно-правой базы, регламентирующей такую застройку.

По словам руководителя одной из строительных компаний           Анатолия Шмаеника, бизнес в этом заинтересован.

«Есть участки, которые мы готовы расселять. Больше половины жителей готовы, соглашаются, остальные ждут манны небесной и объяснить им все это достаточно сложно. Мы готовы их расселять на тех же условиях, что и государство, но для этого нужен такой механизм, такой закон», — сказал Шмаеник в преддверии заседания парламента при обсуждении этого вопроса на профильном комитете.

По его словам, под программу реновации, в первую очередь, попадут деревянные дома, до «хрущевок» дело дойдет не скоро.

Какие права получат строительные фирмы, и когда это произойдет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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