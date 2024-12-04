«Ждут, пока наш дом уплывет»: жители Кеми пожаловались на прорыв трубы

В Кеми жилой дом вот-вот утонет в воде.

Жители дома № 46 по Пролетарскому проспекту в Кеми уже более месяца борются с серьезной коммунальной проблемой. По их словам, из-за прорыва трубы во дворе дома постоянно заливает территорию.

«Мы просто утопаем в этом море», — пожаловались жильцы в паблике «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия». Уже затопило стоянку и детскую площадку. Ситуация усугубляется тем, что за это время образовалась огромная наледь.

Несмотря на многочисленные обращения в администрацию, проблема до сих пор не решена. «Ждут наверное, что наш дом уплывёт вместе с фундаментом», — посетовали они.