Желающих попасть на встречу с Дедом Морозом и шеф-поваром Ивлевым привезут из Петрозаводска бесплатно

В субботу бесплатные автобусы доставят всех желающих на финал Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо на вотчину Талвиукко.

В субботу, 17 декабря, для гостей вотчины будет ходить бесплатный автобус от железнодорожного вокзала Петрозаводска, сообщили в Минтрансе Карелии.

Автобус к Талвиукко будет отходить от вокзала в 12:00, 12:30, 13:30, 13:45 и 14:00.

Обратно в город автобус поедет в 12:45, 13:15, 16:50, 16:55 и 17:00.

Ориентир - табличка «Талвиукко»

В ведомстве напомнили, 17 декабря на вотчине Талвиукко пройдет финал IV Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо, который проведет шеф-повар Константин, а помогать ему в этом будут наш Талвиукко и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Участники конкурса представят на суд популярного теле-шефа Константина Ивлева авторские оливье и селедку под шубой.

Вотчина начинает работу в 10:00, с 12:00 Морозы смогут пообщаться с большими и маленькими гостями вотчины, а сам праздник начнется в 15:00. В программе праздника награждение победителей, выступление ансамблей «Кантеле» и «Поколение».