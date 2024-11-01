Желающих стать донорами костного мозга пригласили посетить Республиканскую станцию переливания крови

Обратиться в медучреждение нужно в течение десяти дней с момента подачи заявления на портале «Госуслуги».

Жителей республики, которые хотят стать донорами костного мозга и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток попросили обратиться в Станцию переливания крови города Петрозаводск.

Тех, кто подал заявку на донорство на портале «Госуслуги» попросили придти в течение десяти дней, потому что потом она анулируется.

«Было бы очень жаль, если бы мы не смогли использовать эти данные, ведь, возможно, именно ваш генотип идеально подойдёт тому, кто нуждается в пересадке костного мозга. Спасибо за понимание!», — написали авторы поста.

В Республиканской станции переливания крови донорам предстоит заполнить анкету и сдать три миллилитра крови из вены для проведения генетического анализа. Станция находится в Петрозаводске на улице Пирогова, 4А.



Отметим, что через портал «Госуслуги» получено 250 заявлений стать донорами костного мозга и быть включенными в Федеральный регистр.