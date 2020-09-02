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Желание купить электроусилитель для руля привело жителя Петрозаводска к потере денег

Новости. Общество
09:57, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Молодой петрозаводчанин потерял 11,5 тысячи рублей при сделке в интернете, сообщили в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска, 24-летний молодой человек, нашел в интернете объявление о продаже электрического усилителя руля. Он связался с продавцом, чтобы уточнить детали сделки, и уже на следующий день перевел на его счет 11,5 тыс. рублей. На этом связь с собеседником прекратилась, а информация о товаре исчезла из сети.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии рекомендует гражданам быть внимательными при совершении дистанционных сделок. Тщательно проверяйте информацию о контрагентах и не спешите переводить денежные средства на неизвестные счета.

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