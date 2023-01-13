Желание стать успешным брокером обошлось жительнице Карелии в полмиллиона рублей

Жительница Прионежья попалась на уловку мошенников и взяла крупный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 69-летней жительницы Бесовца. Женщина поверила телефонным мошенникам, которые убедили ее в возможности получить прибыль с помощью игры на бирже.

Сначала женщина перевела шесть тысяч рублей, после чего в ее личном кабинете отобразилась полученная от сделки прибыль.

Пенсионерка решила продолжить. В результате почти двухмесячного общения с аферистами онп перевела на их счета почти 500 тысяч рублей. Из них 490 тысяч она оформила в кредит.



В тот день, когда она решила вывести на свой счет полученную прибыль, лжеброкеры сначала попытались убедить ее оплатить дополнительные комиссии и страховки, а потом прекратили отвечать на звонки. Вход в личный кабинет оказался заблокированным.

В похожей ситуации оказалась и 32-летняя жительница Петрозаводска. Женщина обратилась в полицию после того, как лишилась 207 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров ей поступило рекламное сообщение от неизвестного. Женщине предложили выкупать товар по выгодной цене и получать процент от переведенной суммы. Чем больше средств она инвестирует, тем выше будет сумма возврата, обещали петрозаводчанке.



Она перешла по предложенной ссылке, где, в частности, следовало указать реквизиты банковской карты. Затем, следуя инструкциям, женщина перевела 207 тысяч рублей.



В полиции проводят ведомственные проверки.