Реклама

Истории успеха. Группа компаний Технодар
13.01.2023 11:05
Квартиру для большой семьи в новом районе Петрозаводска можно купить по выгодной цене
13.01.2023 15:29

Желание стать успешным брокером обошлось жительнице Карелии в полмиллиона рублей

Новости. Криминал
11:12, 15 Января 2023
фото: © Fotolia/ olgavolodina

Новости партнеров

Жительница Прионежья попалась на уловку мошенников и взяла крупный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 69-летней жительницы Бесовца. Женщина поверила телефонным мошенникам, которые убедили ее в возможности получить прибыль с помощью игры на бирже.

Сначала женщина перевела шесть тысяч рублей, после чего в ее личном кабинете отобразилась полученная от сделки прибыль.

Пенсионерка решила продолжить. В результате почти двухмесячного общения с аферистами онп перевела на их счета почти 500 тысяч рублей. Из них 490 тысяч она оформила в кредит.

В тот день, когда она решила вывести на свой счет полученную прибыль, лжеброкеры сначала попытались убедить ее оплатить дополнительные комиссии и страховки, а потом прекратили отвечать на звонки.  Вход в личный кабинет оказался заблокированным.

В похожей ситуации оказалась и 32-летняя жительница Петрозаводска. Женщина обратилась в полицию после того, как лишилась 207 тысяч рублей.

В одном из мессенджеров ей поступило рекламное сообщение от неизвестного. Женщине предложили выкупать товар по выгодной цене и получать процент от переведенной суммы. Чем больше средств она инвестирует, тем выше будет сумма возврата, обещали петрозаводчанке. 

Она перешла по предложенной ссылке, где, в частности, следовало указать реквизиты банковской карты. Затем, следуя инструкциям, женщина перевела 207 тысяч рублей.

В полиции проводят ведомственные проверки. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2023, 14:39
Призывать 30-летних мужчин на службу могут начать уже этой весной
13.01.2023, 06:40
Войсковая часть в Карелии подала в суд на военнослужащего, досрочно уволенного из армии
13.01.2023, 08:33
В страшной аварии в Карелии погибла известная российская спортсменка
09.01.2023, 08:05
Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)
10.01.2023, 18:46
В Петрозаводске полыхает здание скандально известного бара (ФОТО и ВИДЕО)
14.01.2023, 13:19
Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу

Аналитика

13.01.2023 11:32
Обществоведение
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
Известный в Карелии адвокат Владимир Козодаев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств, попал под домашний арест.
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Не рискуйте здоровьем и деньгами — согласовывайте работы на сетях!
30.12.2022 16:40
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2023 16:21
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
Флеболог клиники «Кивач» Руслан Викторович Березин рассказал о болезни цивилизации, операциях без разрезов и опасности не лечения варикоза.
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.