Желание выпить привело мужчину в суд Беломорска

Нарушитель проник в чужой сарай и вынес оттуда чужое имущество.

В Беломорске районный суд определил наказание вору-рецидивисту, который в феврале этого года проник в сарай, откуда украл чужое имущество. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

По данным пресс-службы судов, нарушитель полностью признал свою вину в суде, раскаялся в содеянном и добровольно возместил ущерб как имущественный, так и моральный.

Известно, что нарушитель сдал краденое в пункт приема лома металла, общий ущерб составил 2720 рублей. На краденые деньги он хотел приобрести спиртные напитки. Суд приговорил мужчину к одному условному году лишения свободы с испытательным сроком в один год. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.