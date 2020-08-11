Желавшая обогатиться на бирже 74-летняя жительница Карелии потеряла 1 млн рублей

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о мошенничестве обратилась пенсионерка, сообщили в МВД Карелии.

Мошенники лишили 74-летнюю местную жительницу одного миллиона рублей. История ее обмана, как предполагают полицейские, началась довольно давно.

Пенсионерка нашла в интернете заманчивое предложение дополнительного дохода. Якобы без особых усилий деньги можно было заработать на фондовом рынке. Перечисляя на протяжении месяцев свои сбережения, она думала, что играет на бирже и выходит то в плюс, то в минус.

В апреле ей позвонила неизвестная гражданка и сообщила, что пенсионерка стала жертвой аферистов. И теперь как будто ей положена денежная компенсация.

Жительница республики стала собирать деньги, одалживать их у знакомых и родственников, и по 10, 15, 20 тысяч рублей переводить в "страховую компанию".

В августе родственники убедили пенсионерку обратиться к правоохранителям.

Ранее лжеработник "Совета ветеранов" нажился на пенсионерах из Карелии.