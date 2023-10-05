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Железная дорога в Карелии оказалась одной из самых безопасных на Северо-Западе

Новости. Общество
08:25, 06 Октября 2023
фото: © «Столица на Онего»

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На Октябрьской железной дороге подсчитали количество ДТП на переездах за 2023 год.

За минувшие 9 месяцев на Октябрьской железной дороге произошло 18 аварий на переездах. Такие данные появились в официальном тг-канале железной дороги.

Лидером по количеству аварий оказалась Ленинградская область — на местных переездах произошло 6 Д. П. Еще 4 аварии произошли в Санкт-Петербурге, по 3 — в Тверской и Новгородской областях.

В Карелии за 2023 год произошло всего одно ДТП на железнодорожном переезде. Столько же случилось во Псковской области, а безопаснее всех оказалась Мурманская область — ни одного.

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