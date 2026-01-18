В Карелии очистили более 12 тысяч километров железнодорожных путей

За первую половину января с Октябрьской перегонов и станций железной дороги в Карелии вывезено свыше 154 тысяч кубометров снега.
В период активных снегопадов первой половины января железнодорожники Октябрьской магистрали провели масштабную работу по расчистке путей в Карелии. Общая протяжённость очищенных от снега путей составила более 12,4 тысячи километров, сообщает официальный канал Октябрьской железной дороги.
Для обеспечения бесперебойного движения поездов с перегонов и станций республики было вывезено более 154,8 тысячи кубометров снега. Работы велись с привлечением значительного парка специальной техники: ситуационно на ликвидацию заносов одновременно выходило от 12 до 23 снегоуборочных машин.
Усиленная работа по очистке путей велась в периоды обильных снегопадов.
