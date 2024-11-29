Железнодорожники строго следят за точностью часов на вокзалах Карелии

Точность часов на железнодорожных вокзалах Карелии находится под контролем специалистов.

Особое значение в работе железнодорожных вокзалов отводится часам. Часы на вокзалах повсюду: в кассовых залах, в залах ожиданий, на платформах и перронах. По ним сверяют время прибывающие и отъезжающие пассажиры, встречающие и провожающие, железнодорожники, сотрудники сопровождающих служб, рассказали в пресс-службе РЖД.

Фасады многих пассажирских объектов Октябрьской железной дороги украшают настенные уличные часы, в том числе на железнодорожных вокзалах в Петрозаводске, Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже. В большинстве своем они являются оригинальными архитектурными элементами, соответствуют общей стилистике здания и имеют свою уникальную историю.

За точностью времени и исправностью механизмов следят специалисты, которые в случае необходимости проводят ремонт.