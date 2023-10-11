Железнодорожники, укравшие металлолом сами у себя, раскаялись в содеянном

Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сегежский городской суд Карелии рассмотрел уголовное дело по обвинению трех работников Сегежской дистанции пути в краже металлолома, принадлежащего ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе инстанции 12 октября.

Как отметили в источнике, уголовное дело прекратили в связи с деятельным раскаянием подсудимых. Нарушители полностью признали вину, возместили ущерб в размере 9 644 рублей 10 копеек, а также способствовали расследованию преступления, дали явки с повинной и объяснения.

Кроме того, суд учел положительные характеристики подсудимых и факт того, что они обвинялись в совершении преступления средней тяжести впервые.

Таким образом, уголовное дело по обвинению в хищении металлолома, хранящегося на железнодорожном перегоне станции Майгуба-станции Сегежа Октябрьской железной дороги, прекратили 26 сентября текущего года. В связи с деятельным раскаянием фигуранты перестали быть общественно опасными, подчеркнули в источнике.