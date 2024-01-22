Железнодорожники сбросили снег с путей на одну из улиц Кеми

Снежные валы с рельсов переместились на проезжую часть улицы Машинистов.
Как в социальной сети заявили чиновники администрации Кемского района, местные железнодорожники чистили пути, а снежные валы сбрасывали на проезжую часть улицы Машинистов.
Администрация направила претензию в кемскую дистанцию пути, говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что сортавальские коммунальщики занялись канализационными стоками в Ладожское озеро.
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