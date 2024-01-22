Железнодорожники сбросили снег с путей на одну из улиц Кеми

Снежные валы с рельсов переместились на проезжую часть улицы Машинистов.

Как в социальной сети заявили чиновники администрации Кемского района, местные железнодорожники чистили пути, а снежные валы сбрасывали на проезжую часть улицы Машинистов.



Администрация направила претензию в кемскую дистанцию пути, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сортавальские коммунальщики занялись канализационными стоками в Ладожское озеро.