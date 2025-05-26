Железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном возобновят в июне

Прямого поезда между Россией и Северной Кореей не было пять лет.

С 17 июня поезд Москва — Пхеньян будет курсировать дважды в месяц. Кроме того, с 19 июня раз в месяц будет осуществляться беспересадочное сообщение между Хабаровском и Пхеньяном, сообщает Telegram-канал РЖД.

Из Москвы в Пхеньян составы будут ходить 12-го и 26-го числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа соответственно. Из Пхеньяна составы будут ходить 3-го и 17-го числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно.

Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т. д.

«Железнодорожный маршрут Пхеньян — Москва — самый длинный беспересадочный маршрут в мире, который можно преодолеть на поезде. Пассажиры проводят в пути восемь суток и проезжают более десяти тысяч километров», — рассказали железнодорожники.

Прямое беспересадочное сообщение из Пхеньяна в Хабаровск и обратно будет осуществляться один раз в месяц. Из Пхеньяна поезд будет отходить 19 числа каждого месяца, а прибывать в Хабаровск 21 числа. Обратно из Хабаровска поезд будет выходить также 21 числа, в столицу КНДР прибывать 23-го. В пути пассажиры будут проводить чуть более 2 суток.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года.