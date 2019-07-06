Железнодорожное сообщение свяжет Сортавалу и Москву

Москву и Сортавала свяжет прямое железнодорожное сообщение - с 12 июля по 9 сентября по этому маршруту начинают курсировать беспересадочные вагоны, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Купейные и плацкартные вагоны будут отправляться и прибывать в Москву в составе поезда дальнего следования №18/17 Москва – Петрозаводск.

Из Москвы вагоны будут отправляться ежедневно (кроме 17, 18, 19, 28 июля и 5, 15 августа) в составе поезда №18/17 в 21.05 и прибывать на станцию Сортавала в 14.35 следующего дня.

Обратно из Сортавала пассажиры будут отправляться в 15.29, а прибывать в Москву в 08.53.

По маршруту следования от Петрозаводска до Сортавала поезд сделает остановки на станциях Петрозаводск товарный, Томицы, Чална-Онежская, Падозеро, Виллагора, Сяньга, Эссойла, Иматозеро, Новые Пески, Застава, Веркко, Суоярви, Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Леннясюрья, Янисьярви, Маткаселькя, Кааламо, Хелюля.