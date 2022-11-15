Железнодорожный переезд на севере Карелии частично перекроют из-за ремонта

В Сегежском районе 8 декабря будет отремонтирован железнодорожный переезд возле станции Надвоицы.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 8 декабря с 08.10 до 17.00 на железнодорожном переезде 691 км в районе станции Надвоицы пройдут ремонтные работы.

Из-за смены заграждения на переезде будет организовано реверсивное движение.

В РЖД просят водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.