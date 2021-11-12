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Железнодорожный переезд рядом с дачным поселком под Петрозаводском перекроют из-за ремонта

Новости. Общество
18:40, 17 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Движение через переезд станции Падозеро Пряжинского района из-за ремонта 18 ноября будет реверсивным.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), 18 ноября с 10.00 до 17.00 часов на железнодорожном переезде 513 км станции Падозеро будут проводиться работы по переукладке резинокордового настила.

Во время ремонта движение автомобилей через переезд будет осуществляться реверсивно по временному настилу. Своевременный пропуск будет обеспечен для машин экстреных служб.

В РЖД просят водителей быть внимательными и заранее планировать возможные пути объезда.

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Комментарии

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кир
2021-11-17 18:47:00
Пофиг. И поезда редко там ходят.
Гость
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