Железнодорожный вагон сожгли на севере Карелии (ФОТО)

Пожарные Костомукши провели учения в обстановке максимально приближенной к боевой.

В Костомукшском пожарно-спасательном гарнизоне прошли пожарно-тактические занятия, сообщается в паблике "2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК". Во время учений в распоряжении пожарных оказался списанный в утиль железнодорожный вагон. Старый вагон был установлен на специально выделенной для занятий площадке.

После сообщения о пожаре на железной дороге караул ПСЧ-6 по охране в Костомукше прибыл на место происшествия. Перед пожарными была поставлена задача проникнуть внутрь горящего вагона, обследовать его на наличие людей, при обнаружении оказать помощь в эвакуации, после чего приступить к тушению.

Задача осложнялась тем, что внутри вагона имелось сильное задымление, высокая температура, а также входы в вагон и окна были заблокированы металлическими конструкциями. Пожарным пришлось, используя бензоинструмент, вскрывать входы в горящее помещение.

Караул с поставленными задачами справился, выявили ряд ранее не известных нюансов, в итоге пожар был потушен. Личным составом получен уникальный опыт тушения очень незаурядного и сложного объекта, сообщается в паблике.