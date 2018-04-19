11:14, 19 Апреля 2018
Железнодорожный вокзал Петрозаводска перестал принимать поезда на первую платформу
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Железнодорожный вокзал Петрозаводска приступил к реконструкции первой платформы, все поезда принимаются только на платформу №2.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Идет реконструкция вокзала. С удовлетворением увидел, что поезда приходят на вторую платформу, реконструкция первой платоформы началась, и к сентябрю мы получим современный вокзал», - сказал Парфенчиков.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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