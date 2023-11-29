Железнодорожный вокзал Петрозаводска прекратит продажу автобусных билетов

Изменения стартуют со дня открытия автовокзала.

В Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии поступил вопрос жителя о том, останется ли касса по продаже билетов на пригородное и междугородное автобусное сообщение на железнодорожном вокзале Петрозаводска. Об этом сообщили в паблике республиканского ведомства.



На этот вопрос ответил начальник отдела транспорта Андрей Наумов.



«После открытия автовокзала г. Петрозаводск продолжение работы касс по продаже билетов на автобусы на железнодорожном вокзале не планируется. Отправление междугородних автобусов будет осуществляться от автовокзала. Автовокзал находится в пешей доступности от железнодорожного вокзала (время в пути займет от 5 до 10 минут). С любой платформы можно подняться по лестнице (или на лифте) на переход через железнодорожные пути и проследовать в сторону автовокзала».



Как напомнили в источнике, дата открытия автовокзала Петрозаводска будет определена после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предположительно — до конца декабря 2023 года.