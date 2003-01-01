Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании

Вокзал в Петрозаводске после тревожного сигнала временно закрыли для пассажиров.

Сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в Петрозаводске поступило сегодня днем от анонимного отправителя. Силовые структуры пока никак не комментируют информацию. Однако, как стало известно нашему изданию, после сигнала началась проверка здания и территории вокзала карельской столицы.

По городским камерам видно, что еще в 13-30 людей не пускают на территорию вокзала. По данным на момент выхода публикации людей на вокзал уже пускают.

В Октябрьской железной дороге подтвердили, что сегодня, 20 октября, в 13:05 из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала Петрозаводск в целях обеспечения безопасности была произведена эвакуация пассажиров и работников.

- На движение поездов ситуация не повлияла, оно осуществляется по графику. После завершения проверки специальными службами вокзал продолжит работать в штатном режиме, - добавили в пресс-службе ОЖД.