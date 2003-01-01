«Железный» костомукшанин побил рекорд на соревнованиях по триатлону в Москве

Житель Карелии преодолел 113 км препятствий на пути к победе.
38-летний житель Костомукши Михаил Сердюков побил личный рекорд на соревнованиях по триатлону «IRONSTAR», проходивших в Москве. Своими успехами спортсмен поделился на странице ВКонтакте.
— Финишировал с результатом 04 ч, 29 м, 08 с (личный рекорд). 4 место из 134 троеборцев в категории 35-39 лет (не хватило 20 секунд до 3 места). 18 место из 475 спортсменов в абсолютном зачёте, — написал он.
В этот раз 113-километровый маршрут гонки проходил от Крылатского гребного канала до спорткомплекса «Лужники». Костомушканин успешно справился с испытаниями на плавательном, велосипедном и беговом этапах. По его словам, преодоление трудного пути подарило множество эмоцией в конце состязаний.
Будучи железнодорожником, Михаил Сердюков также рассказал о достижениях команды ОАО «РЖД».
— Мы вновь показали отличные результаты — первое место в корпоративном зачёте и золотой лиге. Также завоевали звание самой быстрой команды на дистанции 226 км, — отметил он.