Желто-белую разметку обновят на пешеходных переходах на федеральных трассах Карелии

Около 300 пешеходных переходов приведут в порядок на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области, сообщили в Упрдор «Кола».

Восстанавливать маркировку переходов начнут сразу же после окончательного установления подходящих погодных условий. В южных районах Карелии это, скорее всего, станет возможным уже на следующей неделе. Всего федеральным дорожникам предстоит в кратчайшие сроки восстановить желто-белую разметку на 295 наземных пешеходных переходах Карелии и Мурманской области.

Помимо этого, предусмотрено дальнейшее расширение списка освещенных участков дорог вблизи наземных переходов. В монтаже современных систем освещения нуждаются несколько десятков федеральных «пешеходников». В этом году осветительными приборами оснастят пять таких участков: на 166-м километре трассы А-121 «Сортавала», 556-м километре дороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола», 399-м километре трассы «Кола» (Карелия), а также 1145-м и 1364-м километрах этой автодороги в Мурманской области. В завершающей стадии находится разработка проектной документации на оборудование освещения участков дороги А-121 на территориях поселков Вуорио и Кирьявалахти.

Ранее были названы районы Карелии, где в этом году отремонтируют сотни километров дорог.