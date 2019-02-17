Жена Башарова решила уйти от него

Супруга Марата Башарова Елизавета рассказала в Instagram о сложных отношениях с мужем и намекнула на предстоящий развод.

По ее словам, решение далось тяжело, но она шла к этому долгое время.

"Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование", — написала Башарова, пишет РИА Новости.

Жена актера призналась, что "верила в сказку" и игнорировала слухи, но зря. Позже она надеялась, что любовь все изменит и муж сможет "покончить с недугом" ради семьи.

"Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека", — написала она.

Башарова добавила, что ей было "стыдно в этом жить" и рассказывать кому-то, но "уже нет смысла скрывать". Она отметила, что планирует сохранить хорошие отношения с актером ради сына.

Ранее СМИ сообщили, что Марат Башаров избил свою супругу, из-за чего ей пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью.