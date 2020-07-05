Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи".

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, побывала в Карелии в музее-заповеднике "Кижи".

"Приезжая в Кижи, складывается впечатление, что ты проваливаешься на пару-тройку веков назад... Карельская природа, тишина, свежий воздух, словно игрушечные деревянные домики и храмы, своя особая атмосфера – складывают картину восхитительной колоритной красоты! Иногда, так и кажется, что ещё чуть-чуть и из-за соседнего домика выйдет за водой девица с коромыслом, вдалеке на коне скачет русский богатырь, возвращаясь с ратных подвигов, птички насвистывая свою мелодию приветствуют новый день, а ладья с купеческим товаром уже причалила к берегу! Эх... Красота!", – написала 5 июля в Instagram Татьяна.