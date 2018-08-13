Жена Шнурова хочет отсудить у него 90% имущества

Супруга лидера группировки "Ленинград" Матильда Шнурова предъявила бывшему мужу Сергею Шнурову судебный иск.

Согласно иску она претендует на подавляющую часть их общего состояния, включая банковские счета и средства коллектива.

После того как стало известно о разводе Шнурова с Матильдой, многие поспешили обвинить певца в разрушении брака, называя в качестве причин его измены. Однако, как оказалось, инициатором разрыва стала Матильда (Елена Мозговая), сообщает "Лайф".