«Женщина, 44 года, в основном мясоед»: составлен портрет типичного покупателя в Карелии

Нейросеть нарисовала типичных покупателей двух продуктовых сетей в разных регионах России.

Программа лояльности «Х5 Клуб» вместе со специалистами «Агентства Искусственного Интеллект» с помощью нейросети составили типовой портрет покупателя супермаркетов в 67 регионах России на основе обезличенных данных о покупателях «Пятерочки» и «Перекрестка». Статья с изображениями была опубликована в «Яндекс.Дзен».

Так, в Карелии типичным покупателем оказалась женщина 44 лет. Средний чек в магазине составил 647 рублей. В среднем дети были у 15% покупателей. Между мясным и овощным питанием, как выяснилось, покупатели в Карелии чаще выбирают мясо.

Ранее данные Карелиястата показали, что рост цен за последние 5 лет привел к снижению покупательской способности населения Карелии в отношении основных продовольственных товаров.