Женщина без прав попала на иномарке в ДТП на границе с Финляндией

В Сортавальском районе женщина вылетела в кювет на иномарке, грубо нарушив ПДД, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 15.27 на 40 км подъезда к поселку Вяртсиля 46-летняя женщина без водительского удостоверения на Toyota Carina обгоняла другой автомобиль на участке дороги, где этот маневр запрещен.

Иномарка вылетела в кювет. Травмы получили водитель и ее пассажир (40-летний мужчина). Пострадавшие госпитализированы.