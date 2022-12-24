Женщина и ребенок попали в больницу после пожара на востоке Карелии (ВИДЕО)

В ночь на 24 декабря в Пудоже загорелся жилой дом, пострадали два человека, сообщили в МЧС Карелии.

В паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район» появилась информация о пожаре в двухэтажном доме на 12 квартир, расположенном на улице Полевая в городе Пудож. Возгорание зафиксировали в ночь на 24 декабря в кухне и коридоре в одной из квартир.



Как «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии, спасатели вывели двух пострадавших - женщину и ребенка. Их пришлось госпитализировать в больницу. Также огнеборцы эвакуировали 20 человек.



Огонь уничтожил имущество в квартире, а также межэтажное перекрытие на площади более 10 квадратных метров.